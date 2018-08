VADEHAVET: Som en del af finansloven for 2019 vil regeringen tilføre flere midler til de danske nationalparker. Står det til regeringsparterne, bliver der afsat 5,5 millioner kroner til næste år og seks millioner kroner årligt i årene 2020 til 2022. Pengene vil blive fordelt ligeligt mellem Danmarks nationalparker.

Dermed kan Nationalpark Vadehavet og de øvrige nationalparker se frem til en årlig stigning på 1,3 millioner kroner, så nationalparkerne fremover vil få et årligt tilskud på 9,2 millioner kroner hver.

Der er her tale om en merbevilling til nationalparkerne, fordi den nuværende bevilling ikke står mål med den indsats, som parkerne hver især varetager.

I en udsendt pressemeddelelse siger Venstres naturordfører, Anni Matthiesen:

- Som Venstres naturordfører glæder det mig, at Nationalpark Vadehavet nu kan se frem til flere midler, som kan være med til at sikre den flotte natur. Nationalparken har nemlig en stor betydning for borgerne i området. Det er vigtigt at generationerne efter os også har mulighed for opleve den danske natur.

I meddelelsen påpeger Anni Matthiesen, at de danske nationalparker giver danskerne mulighed for at få et afbræk fra hverdagen og få flere spændende naturoplevelser i den flotte natur.

- Jeg mener derfor, at det er grundlæggende, at nationalparkerne tilføres de nødvendige midler, udtaler naturordføreren.