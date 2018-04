Udsigt til blød landing i hård museumsstrid

Både borgmester Henrik Frandsen (V) og formanden for Kunstmuseets Venner i Tønder, Jens Gade, er efter et sønderjysk museumsmøde optimistiske med hensyn til at bevare kunstmuseet som et fyrtårn. - Vi er enige om at gøre alt for at bevare den høje standard, museerne har i dag, lyder det fra borgmesteren.

Baggrunden var de forudgående lokale bekymringer om, at en centralisering i det sønderjyske museumsvæsen ville være ødelæggende for den fortsatte udvikling af kunstmuseet i Tønder. Bekymringerne gik sidste efterår så langt, at en kreds af lokale handels-, erhvervs- og turistfolk krævede en løsrivelse af Tønders to museer fra Museums Sønderjylland.

- Vi er enige om at gøre alt for at bevare den høje standard, museerne i Tønder har i dag. Det er en forsikring fra de sønderjyske borgmestre om, at kunstmuseet i Tønder ikke står til diskussion. Det skal være et fyrtårn.

TØNDER: Partnerne har ellers stået stejlt over for hinanden. Men nu er der udsigt til en blød landing.

Overordnet er det vigtigste for mig, at vi er kommet derhen, hvor vi kan få bilagt den usikkerhed, utilfredshed og frustration omkring kunstmuseet og dermed arbejde fremadrettet. Ingen har interesse i at have en konflikt kørende i al evighed.

Museum Sønderjylland er omfattet af museumsloven, som fastlægger de krav og vilkår, som et museum skal opfylde for at kunne opnå statsanerkendelse og dermed få statsligt tilskud til at drive museet.I 2015 foretog Slots- og Kulturstyrelsen et kvalitetsvurderingsbesøg af Museum Sønderjylland. Formålet var at finde ud af, om Museum Sønderjylland levede op til de krav. Med et tilskud på knap 31 millioner kroner i 2017 er Museum Sønderjylland det museum i Danmark, der får næstmest statsstøtte. Slots- og Kulturstyrelsen overordnede vurdering af Museum Sønderjylland var, at museets varetagelse af opgaver var tilfredsstillende, men der var kritik af samarbejdet og driftsøkonomien. Derfor anbefalede Slots- og Kulturstyrelsen: - at museet bør overveje, om der er organisationsændringer, som kan understøtte museets udvikling og vision om at skabe ét samlet museum. Vurderingen blev bakket op af en BDO-analyse og resulterede i den nye strukturplan, der i 2017 stødte på voldsom kritik fra Tønder-området. Baggrunden var blandt andet, at omstruktureringen betyder, at den administrerende ledelse og økonomien bliver samlet i Haderslev.

- Det mest positive for mig er, at der bliver en sikring af, af kunstmuseet får en høj grad af handlefrihed. Det er vigtigt. For selv om vi er en del af Museum Sønderjylland, så er kunstmuseet og kulturmuseet i Tønder en del af den lokale befolkning. Og det skal de blive ved med at være. Vores forening har ikke noget imod Museum Sønderjylland, men vi kæmper for at sikre vores museum på det niveau, det har opnået, siger Jens Gade.

- De fire kommunaldirektører og direktøren for Museum Sønderjylland skal i fællesskab få beskrevet og fuldstændigt fastlagt det råderum og den autonomi inden for ledelse og økonomi, der skal være gældende lokalt, påpeger Henrik Frandsen.

- Min konklusion på mødet er, at vi har taget et stort skridt i vores retning, lyder det fra Henrik Frandsen efter mødet, der tog halvanden time.

Et vågent øje

Formanden for vennekredsen ser nu fortrøstningsfuldt på den nærmeste fremtid.

- Det gør jeg, fordi fire sønderjyske borgmestre har givet håndslag på, at de vil holde et vågent øje med, at vi ikke får en alt for høj grad af centralisering. Det er jeg tryg ved. Men det betyder ikke, at vi ikke fortsat vil holdet et vågent øje, slutter Jens Gade.

Henrik Frandsen kan ikke sætte dato på, hvornår de sønderjyske kommunaldirektører og museumsledelsen sætter sig sammen og får præciseret råderum og handlefrihed i det fremtidige samarbejde under Museum Sønderjylland.

- Overordnet er det vigtigste for mig, at vi er kommet derhen, hvor vi kan få bilagt den usikkerhed, utilfredshed og frustration omkring kunstmuseet og dermed arbejde fremadrettet. Ingen har interesse i at have en konflikt kørende i al evighed, siger Henrik Frandsen.