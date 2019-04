Udsatte diger får et løft

Tønder Kommune fortsætter indsatsen med at forstærke udsatte å-diger. I år kommer turen til Galgestrøms-diget samt et mindre stykke af Sønderå-diget syd for Tønder.

TØNDER: - Den der ikke vil dige, må vige.

Det gamle mundheld fra 1500-tallet har Tønder Kommune taget til sig. I de seneste år er der gennemført adskillige istandsættelser og forstærkninger. Og arbejdet fortsættes i år.

I 2019 vil indsatsen for øget sikkerhed blandt andet foregå langs Galgestrømsdigerne i Tønders østlige udkant samt på et udvalgt stykke af Sønderå-diget. Her blev der under forårets ekstreme højvandssituation konstateret en betydelig gennemstrømning. For at modvirke faren for digebrud eller oversvømmelse af diget skal der gennemføres en såkaldt afværgeindsats.

Ifølge formanden for teknik- og miljøudvalget i Tønder Kommune, Bo Jessen (V), er årets dige-opgaver budgetteret til at koste 1,1 millioner kroner. Pengene er øremærket til formålet i kommunens budget, og de forventes at blive frigivet under næste kommunalbestyrelsesmøde, som finder sted på tirsdag.