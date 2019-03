Udlover dusør: Fælgtyve slog til i Bredebro

BREDEBRO: Et ærgerligt og meget professionelt tyveri var hvad indehaver Dan Petersen mødte ind til søndag morgen på Hovedvejens Autocenter i Bredebro. I løbet af natten har ukendte gerningsmænd stjålet et sæt fælge fra en Volkswagen Touran, som stod inde på autocentrets grund.

Det har nu fået Dan Petersen til at udlove en dusør på Facebook:

- Man kan ikke se andet end nogle skikkelser på overvågningsbillederne, så det er svært at se noget konkret. Vi har prøvet at udlove dusør i andre sager, og det har vi god erfaring med, men det har endnu ikke givet noget her, forklarer han.

Tyvene er kommet ind på pladsen, og fik hurtigt fjernet alle fire hjul på den blå Volkswagen, inden den blev sænket ned på fire grønne mælkekasser. Det er ifølge Dan Petersen et vink med en vognstang om, at de formastelige har prøvet det før:

- Jeg er sikker på, at de er rigtig professionelle til det her. Boltene lå helt ens på jorden, og bilen var klodset perfekt op på kasserne. Man ser ellers ofte at kasserne giver efter og der opstår skader for langt mere end hjulene er værd - men det er ikke sket her.