Uddannelsesmessen i Tønder har vokseværk

Tønder: Der er blevet tænkt nyt for at gøre uddannelsesmessen endnu mere attraktiv for de unge i Tønder Kommune. Og de nye tiltag har allerede skabt en markant større interesse for messen, der holdes 9. oktober.

Tidligere var uddannelsesmessen kun for elever på 9. og 10. årgang, men i år har Tønder Kommune også inviteret 8. årgang, elever fra ungdomsuddannelsernes GF1, kompetencecenteret, elever syd for grænsen, samt et udpluk af de efterskoler i nabokommunerne som traditionelt har elever fra Tønder kommune.

- Vi var egentlig ret glade for uddannelsesmessen som den var, men kunne samtidig også mærke, at der var brug for lidt finpudsning, så messen sad lige i skabet. Med de nye tiltag, er jeg overbevist om, at vi får skabt et endnu bedre tilbud til både de unge, skolerne og virksomhederne, fortæller en glad formand for Ungeudvalget i Tønder Kommune, Allan Skjøth, i en pressemeddelelse.

Blandt de nye tiltag er nye og forbedrede åbningstider, mødepligt for 9. og 10. årgang sidst på dagen samt undervisningsmateriale allerede fra 8. klasse, i stedet for kun 9. og 10. klasse

Det er arrangørernes ambition, at de nye tiltag vil gøre at endnu flere unge får bedre vejledning og mere inspiration fra det store udbud af uddannelsesinstitutioner og private og offentlige arbejdspladser.

På standene kan de unge gå på jagt og blive inspirerede, uanset om de er på udkig efter den helt rigtige uddannelse, den helt rigtige elevplads eller få ideer til hvor erhvervspraktikken i 9. klasse skal foregå.

Et af formålene med at ligge mødepligten for de unge sidst på dagen, er at få forældrene med til messen, så forældrene også bliver klædt på til at kunne snakke uddannelse og karriere med deres unge.

- Forældrene har en vigtig rolle at spille, når de unge skal spore sig ind på, hvad de kunne tænke sig at lave. Og her er messen også et rigtig godt tilbud, hvor både forældre og børn kan finde inspiration, siger Allan Skjøth.