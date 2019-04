U18-drenge kroner god sæson med jysk mesterskab

TØNDER: TM Tønders talenter har sikret sig en vigtig skalp, da klubbens mandskab i U18-håndboldens 1. division tog revanche for den glippede oprykning. Før jul var U18-drengene nemlig mere end tæt på at sikre sig oprykning til den bedste række, men det glippede med to point i difference.

Til gengæld gav det kvalifikation til at kæmpe med om det jyske mesterskab, og her kom revanchen i hus.

På udebane mod Randers HH lykkedes det at tage titlen som jyske mestre hjem, og dermed kan holdet krone en sæsons eksplosiv udvikling med en titel.

Titlen kom i hus med de overbevisende cifre 19-32, og dermed er TM Tønders U18-hold det syvendebedste U18-hold i Jylland.

- Det er første gang vi vinder det jyske mesterskab i 1. division. Det er også første gang, vi er nået så langt frem og har et så stærkt og talentfuldt hold, så det lover virkelig godt for fremtiden, forklarer Brian Smidemann fra TM Tønder.

Hele filosofien bag holdet er, at de unge spillere skal have lov at udvikle sig - og derfor træner en del af dem også sammen med 1. divisionsholdet. Håbet er, at flere af de talentfulde, unge spillere vil fortsætte den gode udvikling i TM Tønder, siger han:

- Vi håber helt klart, at nogle rykker videre. Kan vi holde dem hernede, så er der uden tvivl nogle, der kan gå hele vejen. I det hele taget er det et meget sundt tegn, at den her ungdomsårgang gør det så godt. Og vi har flere på vej, kan jeg sige, for det ser også spændende ud i U17, siger han og uddyber:

- Jeg synes, der er en rigtig god holdning til talentarbejdet i klubben, for det er virkelig vigtigt, at de får muligheden for at udvikle sig i deres tempo. Det ville være nærliggende at rykke nogle op, men vi vælger at vente lidt, lyder det fra Brian Smidemann.