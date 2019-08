Tyvstart på Marskstien har ikke været nogen succes

HØJER/TØNDER: Siden den 2. maj har turister haft mulighed for at købe et pakketilbud specielt til vandreturister på Marskstien. Stien indvies officielt den 16. august, men restauratører og hotelejere på egnen ville ikke se en hel sæson fordufte for næsen af dem, så de besluttede fra starten af maj, at tilbyde et pakketilbud, der inkluderede overnatning, madpakker og ikke mindst transport af de tunge rygsække til næste destination. Det var Rudbøl Grænsekro, Hostrups Hotel og Marskhotellet i centrum af Højer, der stod bag pakketilbuddet, der fredag runder de første tre måneder. Og hvordan har turisterne så taget mod tyvstarten?

Hvis man spørger restauratør og hotelejer, Kaare Holler Jessen, så har interessen været begrænset. Meget begrænset.

- Vi har haft nogen igennem, siger Kaare Holler Jessen og sætter tal på nogen: Fire-fem vandrepar.