Tyvene er tilbage: Stærk stigning i antallet af indbrud

Statistikken over antallet af indbrud i Tønder Kommune i 2018 er nedslående læsning. Efter et ellers godt 2017, hvor antallet faldt markant, var 2018 på niveau med 2016.

TØNDER KOMMUNE: Antallet af indbrud i private hjem er generelt faldende i Danmark, men i Tønder Kommune har særligt 2018 budt på den stik modsatte effekt. To statistikker fra henholdsvis Syd- og Sønderjyllands Politi samt Danmarks Statistik viser begge, at der er sket en drastisk stigning i antallet af indbrudstilfælde. Men de to opgørelser har langt fra den samme stigning. Mens Danmarks Statistik peger på, at der med 167 tilfælde mod 104 i 2017 er sket en stigning på knap 61 procent i antallet af indbrud, så er tallene fra politiet anderledes. Her har man opgjort det til 135 sager mod 104 sidste år - altså en stigning på 30 procent. Men det er der en god grund til, forklarer vicepolitiinspektør Christian Østergård fra Forebyggelsessektionen i Syd- og Sønderjyllands Politi: - Forskellen bunder i, at Danmarks Statistik så at sige lægger flere lodder i skålen. De har med den nye indbrudsparagraf, §276a, taget flere sager med. Med den nye indbrudsparagraf kommer der flere sager ind under paragraffen, så tyveri, hvor der har været uhindret adgang samt tricktyverier også tæller med. Vi holder øje med begge dele, men vores antal af sager, 135, er kun de, hvor nogen har brudt noget op. Tidligere var det også sådan hos Danmarks Statistik - men det er altså ikke tilfældet mere, forklarer han og tilføjer: - Så skal man sammenligne tallene og udviklingen for de forskellige år, så er tallene ikke direkte sammenlignelige, siger han.

Seks gode råd mod E-hæleri Betal så vidt muligt med MobilePay, når du handler brugt - så kan sælgeren identificeres. Kig efter, om sælgeren har registreret sig med NemID på salgsplatformen. Så kan du se, hvem sælgeren er.



Spørg efter kvittering, garantibevis eller anden dokumentation for ejerskabet.



Hent altid varen hjemme hos sælger i stedet for at få den overdraget på neutral grund eller sendt med posten.



Få altid sælgers navn og adresse - det kan være dig til hjælp, hvis uheldet er ude.



Er du i tvivl om varen er stjålet, så drop handlen og overvej at kontakte politiet med mistanken.



Kilde: Syd- og Sønderjyllands Politi

Ingen forklaring Christian Østergård har svært ved at pege på nogen direkte årsag til den stejle stigning i antallet af indbrud i Tønder Kommune, men siger, at der kan være flere fænomener i spil: - Det er svært at sætte en finger på, hvad der præcist har fået tallene til at skyde i vejret. Det kan være omrejsende kriminelle, eller det kan være lokale grupper - vi ved det ikke. Der er mange muligheder. Vi sætter fra vores side ind på at få stoppet salget af de stjålne varer, for vi oplever ganske ofte, at stjålne varer sættes til salg på nettet. Det kan være på lukkede grupper på Facebook, men også ude i offentligheden på brugtsalgssider, forklarer han.

Kampagne mod hæleri Et af politiets nye tiltag mod indbruddene er at sætte ind med oplysning om brugtmarkedet. For nok er der mange helt reelle sælgere af elektronik, designervarer og meget andet på internettet, men opfordringen fra Christian Østergård er klar: Som sælger bør du altid være kritisk: - At stoppe hæleriet er langt fra noget, vi som politi kan klare alene. Men kan man stække afsætningen for de kriminelle, så er vi nået vidt. Derfor har vi en stor kampagne mod hæleri på internettet. Faktum er, at når nogen køber stjålne varer, så har de også bestilt det næste indbrud, lyder den kontante melding. På landsplan er antallet af indbrud ifølge Danmarks Statistik faldet igen i år, hvilket det faktisk har gjort hvert år siden 2011. Men tempoet i faldet er blevet lavere, og der blev således begået kun 1,3 procent færre indbrud i privat beboelse end i 2017. Tidligere har man set årlige fald på over otte procent om året. Der blev begået cirka 29.000 indbrud i Danmark i 2018.