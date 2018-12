Rømø: Tirsdag blev anmeldt et indbrud i et sommerhus på Råbjergvej på Rømø. Tyven har skaffet sig adgang til sommerhuset ved at smadre et vindue. Indbruddet er sket i tidsrummet mellem søndag kl. 14.30 og tirsdag kl. 12.40.

Der er stjålet et 40 tommers Samsung fladskærms-tv, og tyven har tilsyneladende haft god tid til at rode huset godt igennem. Politiet har ikke for nuværende overblik over, om der er stjålet mere ved indbruddet.