Tyven kom ved højlys dag

SKÆRBÆK: Det er ikke kun i de mørke timer, at tyve slår til. Det sker også ved højlys dag, og tirsdag formiddag skete det i en landejendom på Dyvelvej i Åved ved Skærbæk. Her vendte beboeren klokken 11.15 til et opbrudt hjem. En rude i stuehuset var opbrudt, hvorefter hele huset er blevet gennemrodet. Ifølge en foreløbig opgørelse fik gerningsmanden et mindre kontant beløb med sig.

Ligeledes tirsdag i de lyse timer er der begået indbrud i en villa i Landeby ved Løgumkloster. Også her er et vindue opbrudt, og ifølge politiet er der forsvundet et mindre kontant beløb, nogle smykker samt en gps.