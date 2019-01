TOFTLUND: Formentlig flere tyve har været på spil i Toftlund, hvor modelflyklubben på Kærvej har haft indbrud.

Efter at have aflistet et vindue har tyven(e) stjålet et pillefyr og tre sække med træpiller, oplyser vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann.

Hvorvidt pillefyret er afmonteret eller det stod løst, melder historien ikke noget om.

Tyveriet er anmeldt lørdag formiddag og er sket natten mellem fredag og lørdag, lyder meldingen.