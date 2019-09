Tyv ragede 30 Rayban-solbriller ud af glasmontre

TØNDER: Natten til fredag har en tyv begået indbrud hos optikeren Øjemål i Tønder. Fra forretningen i Storegade/Kobbergade, er der stjålet 30 par Rayban-solbriller.

En ansat i forretningen fortæller, at tyven efter at have brækket et vindue til forretningens kontor op, har smadret en udstillingsmontre i butikken. Ifølge politiet indeholdt montren cirka 30 par Rayban-briller.

I forretningen står yderligere en montre med Rayban-solbriller. De ansatte i forretningen fortæller, at brillerne her ligger hulter til bulter på de tre hylder, så der er noget, der tyder på, at tyven også har forsøgt at få fingre i brillerne her.

- Alarmen er meget høj, så måske har det forstyrret tyven, lyder det fra de ansatte.

Indbruddet skete torsdag nat klokken 03.07.

I øvrigt koster et par Rayban-solbriller typisk 1200 til 1600 kroner - det vil sige, at tyven slap afsted med briller for omkring 40.000 kroner.