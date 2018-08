Et engelsk ægtepar fra Tønder-området har ved et civilt søgsmål fået ret i, at de er blevet bedraget af 881.655 kroner. Nu er tyskeren også blevet dømt strafferetslig. Han skal både i fængsel og udvises.

Tønder: En 52-årig tysker med bopæl i Tønder er ved en domsmandsret dømt for bedrageri af særlig grov beskaffenhed mod det engelske par Anne-Marie Skinner og Michael Andersen, der stod frem i JydskeVestkysten i juni og fortalte om bedrageriet. Den tyske mand er ved et civilt søgsmål i februar 2017 blevet dømt til at betale 881.655 til de to englændere. Nu er tyskeren strafferetlig blevet idømt et års fængsel, hvoraf de ni måneder er gjort betinget med en prøvetid på to år. Det betyder, at han skal sidde bag tremmer i tre måneder, inden han udvises af Danmark i seks år. Udvisningen var en del af dommen, Retsformanden Poul Henrik Pedersen sagde i sin redegørelse af dommen, at manden er dømt for groft bedrageri for ikke under 700.000 kroner. Domsmandsretten kunne ikke afvise, at tyskeren skulle have en sum for mindre modydelser. Derfor er summen ikke den samme, som tyskeren blev dømt til at betale i det civile søgsmål.

Sagen kort Den 52-årige tysker blev dømt efter straffelovens § 279 - bedrageri af særlig grov beskaffenhed.Han blev idømt et års fængsel - hvoraf ni måneder er betinget med en prøvetid på to år.



Tyskeren blev udvist af Danmark i seks år. Han bosatte sig lovligt i Danmark sammen med sin kone i 2012. De bor i et hus i Tønder.



Tyskeren udbad sig betænkningstid med hensyn til en anke af dommen.

Mike Anderson og Anne-Marie Skinner er blevet snydt og bedraget af en tysker. Han er nu dømt og skal udvises af Danmark.

Renovering af hus Sagen går tilbage i foråret 2016, hvor tyskeren fik de mange penge overført til sin private konto. Pengene skulle efter aftale bruges til renovering af englændernes hus på Ribe Landevej i Abild ved Tønder. Altså til betaling af arkitekt, håndværkere og leverandører. Pengene blev dog aldrig sendt videre. Tyskeren og de to englændere lærte hinanden at kende på sprogskolen i Tønder og blev faktisk ret nære venner. Derfor regnede englænderne med, at tyskerens hjælp var en vennetjeneste, men det havde tyskeren en helt anden opfattelse af. Han erkendte at have modtaget pengene, men det var ikke uberettiget. Han har eget firma med forbindelse til Tyskland. Tyskeren forklarede, at han stod for design og indendørs arkitektur. Normalt tog han 15 procent af byggesummen, men da han kendte englænderne, gik han ned på otte procent i en mundtlig aftale. Ombygningen kom i licitation, men håndværkerne kom aldrig rigtig i gang, da tyskeren ikke sendte penge til materialer. Arkitekter, håndværker og leverandører var indkaldt som vidner i retssagen.