21 elever fra Tønder Gymnasium fik mandag papir på, at de har gennemført den højest mulige sprogdiplomsgrad for gymnasieelever. Diplomet giver først og fremmest eleverne direkte berettigelse til at kunne søge ind på tyske universiteter. Diplomerne blev overrakt af Lasse Rodewald (til venstre), som er kulturattaché på den tyske ambassade i København. Foto: Niklas Majgaard