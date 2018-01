Tysk politi udleverer røveri-sigtede polakker

Tre mænd er blevet varetægtsfængslet efter et indbrud mellem jul og nytår i en ejendom nord for Skærbæk, hvor en 64-årig mand fik frarøvet et større kontant beløb. Tysk politi anholdt de tre polakker, inden episoden blev anmeldt.

SKÆRBÆK: Dansk politi regner med at have taget det afgørende skridt mod opklaring af et indbrud- og røveriforhold der skete mellem jul og nytår i en landejendom nord for Skærbæk.

Tre polske mænd er netop blevet varetægtsfængslet i fire uger i sagen. Ved fremstillingen i retten i Sønderborg erkendte de at stå bag indbruddet, men de nægtede sig skyldig i røveri.

Ifølge politikommissær Preben Westh, Sønderborg, går sagen tilbage til den 28. december. Omkring klokken 22.45 brød de tre polakker ind i ejendommen og stjal en tegnebog med et større beløb i kontanter samt noget tobak. Den 64-årige ejer af huset opdagede imidlertid tyvene, hvorefter hændelsen udviklede sig til et det, som politiet betegner som et røverilignende forhold.

Dagen derpå blev de tre polakker anholdt af tysk politi, der opdagede den stjålne pung samt ejerens ID-kort.

Det resulterede i, at alle tre blev anholdt, mens dansk politi kontaktede den 64-årige. Han havde endnu ikke nået at anmelde sagen, før politiet altså kunne meddele ham, at hans penge og personlige papirer var fundet.