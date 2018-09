Tysk mand anker dom i bedragerisag

En 52-årig dømt tysker har anket sin dom i en sag om bedrageri. Manden blev for 14 dage siden ved Retten i Sønderborg idømt et års fængsel og udvisning af Danmark i seks år for groft bedrageri.

TØNDER: En i Tønder bosiddende 52-årig tysker har anket den dom på et års fængsel - hvoraf tre måneder var ubetinget - og efterfølgende udvisning af Danmark i seks år - som han fik for to uger siden ved Retten i Sønderborg.

Manden blev dømt i en spektakulær sag om bedrageri mod et engelsk vennepar, som den 52-årige sammen med sin hustru havde mødt på sprogskole i Tønder. Parrene blev gode venner, faktisk så gode venner, at den tyske mands hustru agerede brudehjælper under det engelske pars bryllup, der fandt sted på Tønder Rådhus.

Det faldt derfor naturligt, at den nu 52-årige tysker hjalp parret, da det påtænkte at gå i gang med en større renovering af deres hus i Abild. Hvad parterne imidlertid ikke er enige om, er, at tyskeren mente at han fik penge for at hjælpe parret, der ad flere omgange overførte op mod 881.655 kroner til den hjælpsomme ven.