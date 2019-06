Tyrestation til salg: Koster tæt på 30 millioner

VikingGenetics har samlet avlsaktiviteterne i Kronjylland og sat tyrestationen i Bovlund til salg. Landbogruppen Sønderjysk har prissat ejendommen til 29,8 millioner kroner. Men så følger der også attraktiv jord og mange bygninger med i prisen.

BOVLUND: Mangler du landbrugsjord eller plads til 700 store dyr, så har du nu muligheden i Bovlund. Her har VikingGenetics sat den udtjente tyrestation til salg. Stationen består af seks-syv staldbygninger, der løbende er blevet tilbygget fra start 1970'erne, frem til nyeste bygning fra 2005. Der er i alt 15.000 kvadratmeter under tag. Da stedet har fungeret som tyrestation, har staldbygningerne brede løbegange og haft god plads omkring dyrene. Når man kører op ad alléen, finder man huset og den lukkede have på venstre side, medarbejderboliger, kontor og laboratorier på højre side, og derefter en lang række staldbygninger og lader i forlængelse heraf. Ejendomsmægler Hans Henrik Christensen fra LandboGruppen Sønderjysk, varetager salget af tyrestationen. Han fortæller, at tyrestationen byder sig til med både bygninger og attraktiv landbrugsjord. - Ejendommen ligger i et godt område, hvor der er høj efterspørgsel på jord. Vi er ikke i tvivl om, at det vil lykkes at finde en køber til ejendommen, siger Hans Henrik Christensen i en pressemeddelelse.

Tyrestationen i Bovlund Tyrestationen består af i alt cirka 15.000 kvadratmeter driftsbygninger samt 3 beboelser, mandskabsbygning og laboratoriebygning.Arealet udgør 169 hektar - heraf 158 hektar omdrift. Ejendommen har fungeret som tyrestation frem til 2018. Ejendommen er udbudt til 29.800.000 kr.

Kvæg eller høns Den gamle tyrestation er en meget specialiseret og sjælden type ejendom på grund af de mange bygninger. - Det er ikke en ejendom for alle og enhver. En potentiel køber kunne være en etableret mælkeproducent, der ønsker at udvide, eller en producent, der vil ombygge dele af bygningerne til økologiske høns eller slagtekyllinger. Jorden ligger attraktivt tæt på bygningerne. Så det ville være nemt for dyrene at komme ud. Derfor vil ejendommen være attraktiv for en økologisk bedrift, fortæller Hans Henrik Christensen. Bygningerne vil også kunne bruges til lagerplads, udlejning eller lignende.

Plads til 700 avlstyre Tyrestationen ved Bovlund blev lukket ned i 2018, efter at VikingGenetics valgte at samle deres aktiviteter i Assentoft ved Randers, svenske Skara og finske Hollola. - Det er takket være blandt andet genomisk selektion, at antallet af VikingGenetics-ejede tyre er reduceret fra 3700 til nu cirka 500 indenfor de seneste 10 år. Vi lukkede også tyrestationen ved Varde i 2012, og koncentrerer nu vores sædproduktion på to enheder, fortæller administrerende direktør for VikingGenetics, Rex Clausager, i meddelelsen. Bygningerne er miljøgodkendt til omkring 700 avlstyre, men der vil normalt kunne være mange flere dyr i de kæmpemæssige bygninger, fortæller ejendomsmægleren.