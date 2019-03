Søndag holdt TM Tønder et stort spinning-arrangement, hvor 12 hold trampede i pedalerne til fordel for håndboldklubben.

Tønder: Med anstrengelsen tegnet i ansigterne, trampede en række personer søndag i spinning-pedalerne i Tønder Sport- og Fritidscenters multisal. De cyklede til fordel for TM Tønder.

Klubbens store spinning-arrangement havde deltagelse af 12 hold med hver fire ryttere og var bakket op af en række sponsorer.

Blandt de deltagende hold var SB Biler, og for dem kørte Christian Toft første tur.

- Jeg synes, det er sjovt. Det er tredje år, jeg er med, fortalte han efter sin tur.

Han havde noget at revanchere, følte han, for han havde ikke tidligere vundet over dem, han kørte mod. Det gjorde han søndag, og han vandt også den indlagte spurt.

- Det var sjovt. Jeg kan godt lide at tage nogle udfordringer og presse mig selv lidt, og jeg skal også cykle til Berlin om en måneds tid, sagde den hurtige rytter, der arbejder på Elbæk Efterskole.

Det er med en gruppe fra skolen, han sætter kursen mod den tyske hovedstad.

Christian Toft spillede ungdomshåndbold i TM Tønder, hvor han også var en enkelt sæson som senior.

- Så jeg kan også godt lide tanken om at give lidt tilbage til ens barndomsklub, fortalte han efter at have trampet kroner ind til klubkassen.