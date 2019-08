Turistforening vender kæmpe millionoverskud til røde tal

Formand for Rømø-Tønder Turistforening, Martin Iversen, håber, at sidste års underskud bliver det sidste for turistforeningen. Nu har vi lagt det bag os og er startet på en frisk, siger han. Arkivfoto

Et kæmpe overskud på 5,9 millioner kroner er blevet vendt til et underskud på næsten 200.000 kroner for Rømø-Tønder Turistforening. Formand forklarer udviklingen med ekstraordinær stor indtægt i 2017 og store udgifter i regnskabet for sidste år.

TØNDER: I 2017 aflagde Rømø-Tønder Turistforening et historisk godt regnskab. På bundlinjen stod et plus på 5,9 millioner kroner. Mens regnskabet fra 2017 altså var historisk godt, er regnskabet fra sidste år præget af røde tal på bundlinjen. Ifølge et autogeneret regnskab fra Erhvervsstyrelsen, endte sidste regnskabsår med et underskud på præcis -172.472 kroner før skat. Dermed er resultatet sidste regnskabsår næsten 6,1 millioner kroner dårligere end forrige år. I regnskabet karakteriserer turistforeningens ledelse dog også resultatet som "utilfredsstillende". At tingene har udviklet sig i den retning, er dog ikke kommet som et chok for formanden for Rømø-Tønder Turistforening, Martin Iversen. For regnskabet for 2017 var præget af en kæmpe engangsindtægt fra salget af turistforeningens udlejningsbureau, Feriepartner Rømø, som indbragte turistforeningen et engangsbeløb på fem millioner kroner efter skat, oplyser turistforeningens formand, Martin Iversen.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på tre, året før var det fire.



Egenkapitalen faldt fra 6,2 millioner til 6,0 millioner kroner.



Der er ikke oplyst tal for omsætningen.



I ledelsesberetningen får regnskabet denne kommentar: "Ledelsen anser resultatet af selskabets drift i året for utilfredsstillende. Faldet i resultatet i forhold til årsregnskabet for 2017, skyldes at 2017 regnskabet var positivt påvirket af frasalget af udlejningsaktiviteten, ligesom 2018 regnskabet er negativ påvirket af flytningen af kontoret på Rømø."

Dyr flytning Anderledes så det altså ud i regnskabet for 2018. Her måtte turistforeningen flytte fra sit tidligere domicil ved Skansen i Havneby og nordpå til Tvismark. Her skulle turistkontoret indrettes med blandt andet møbler og inventar - og det var ikke en gratis øvelse, fortæller Martin Iversen. - Flytningen har kostet nogle hundredtusinder kroner. Der var ingenting i huset, og vi har måttet investere i kontormøbler og inventar, siger Martin Iversen og sætter et cirkatal på: 200.000-300.000 kroner. Det er "sure" penge, mener Iversen. For han så hellere, at pengene var gået til at investere i tiltag, der skulle fremme turismen, frem for møbler, kontorstole og reoler. - Det har været et irritationsmoment, fordi vi gerne vil levere et regnskab i plus, siger Martin Iversen og tilføjer: - Nu har vi lagt det bag os og er startet på en frisk.

Konservativ formand Martin Iversen lægger nu op til, at plus til minus-øvelsen ikke gentages i samme grad i indeværende regnskabsår. Og dog. For Rømø-Tønder Turistforening er ved at udarbejde en digital platform, der skal samle alle turisttilbud på ét sted, så det bliver lettere at være turist i Tønder Kommune og vælge de ting, som man synes er interessante. Den digitale platform koster, men til gengæld er året startet godt i turistbranchen. Martin Iversen, der også er direktør for ferieresorterne Enjoy Resorts, fortæller, at Tønder Kommune oplevede en stigning i antallet af overnatninger på fire procent sidste år. Og den udvikling holder. - Det går rigtig, rigtig godt. Der er samme tendens i år. Faktisk er der også nogen, der oplever en stigning på over fire procent, men jeg er lidt konservativ i min vurdering, lyder det fra turistformanden.