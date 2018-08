Turister modtog psykologhjælp efter brand i Hjemsted

Som man kan se, var der ikke meget tilbage af jernalderhuset i Hjemsted - Danernes Verden efter branden. Huset skal genopføres - men ikke på samme beliggenhed lige under højspændingsmasterne, der fører til Rømø. Ilden bevirkede nemlig, at Rømø var uden strøm et par timer i løbet af søndagen - og det vil brandmyndinghederne forhindre gentager sig. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

En familie, der boede i det jernalderhus, der søndag morgen udbrændte totalt i Hjemsted - Danernes Verden søndag morgen, modtog efterfølgende psykologhjælp. Familien er taget hjem til Fyn igen.

SKÆRBÆK: Den fynske familie, der søndag morgen klokken 8.26 blev ramt af en brand i det jernalderhus, familien boede i i Hjemsted - Danernes Verden (det tidligere Hjemsted Oldtidspark, red.) fik efter branden tilbud om psykologisk krisehjælp. - Familien tog mod tilbuddet, oplyser lederen af jernalderparken i udkanten af Skærbæk, Søren Hansen. Søren Hansen tilføjer, at familien nu er rejst tilbage til Vissenbjerg på Fyn, hvor de bor. Familien ankom til parken lørdag og skulle have boet og levet som man gjorde i jernalderen - herunder med tilberedning af mad over åben ild - frem til tirsdag. Ifølge Søren Hansen var det første gang, at familien besøgte parken i Skærbæk.

Huset lå lige neden under hovedledningen til Rømø. Brandmyndighederne har bedt os om at flytte det 10 meter, så vi ikke kommer i samme situation igen. Søren Hansen, leder af Hjemsted - Danernes Verden, om flytningen af jernalderhus, der brændte søndag

Vækket af bror Imidlertid blev familiens hus som bekendt søndag morgen ramt af brand, der startede ved husets bålsted. - Familien har fortalt, at børnene var alene i hytten i fire minutter, og at forældrene derefter bliver opmærksomme på, at der var røgudvikling fra et bål i huset, har indsatsleder fra Syd- og Sønderjyllands Politi, Michael Qvist Frederiksen, forklaret til JydskeVestkysten. Storebroren i familien afslørede umiddelbart efter branden, at han blev vækket af sin lillebror, da branden brød ud. - Det var heldigt, at min lillebror vækkede mig. Han sagde, at jeg skulle få Zoe (lillesøsteren, red.) ud. Men jeg mistede min telefon, lød det fra den 11-årige dreng.

Ingen mad uden bål Ifølge Søren Hansen har politiet konkluderet, at branden skyldes "uforsigtig omgang med ild". Det er ikke ulovligt at lave ild inde i husene under afbrændingsforbuddet, selv om husene er stråtækte og er opført af træ og tørv. Den vedvarende tørke og høje temperaturer, har dog bevirket, at forsigtighed med ild indskærpes over for parkens gæster, fortæller lederen. Desuden er alle jernalderhusene udstyret med brandslukningsmateriel som branddaskere, brandtæpper og pulverslukkere - det var de også før branden søndag. På trods af oplevelsen, har den ene tilbageværende familie i parken ikke fået forbud mod at bruge ild til fremstilling af mad. - De kan ikke lave mad uden bål, det var jo sådan man levede dengang, siger Søren Hansen og tilføjer, at parken har eksisteret i over 20 år, og at der aldrig tidligere har været problemer med ild i parken.