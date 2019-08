Turistattraktioner er glade: Gæsterne holder ved

Tønder: Der er gode sommermeldinger fra turistattraktionerne i Tønder Kommune. Igen i år har mange gæster nemlig brugt deres ferie på at være aktive og kulturelle.

- Det er gået over al forventning. Vi har cirka 3000 gæster om ugen, og det er næsten det samme som sidste år. Vi har ikke mærket nogen forskel på grund af vejret, fortæller Erik Jensen, der er halinspektør i Arrild Svømmehal, som på årsbasis har cirka 63.000 gæster.

Sidste års varme sommer var for nogle turistattraktioner i Tønder Kommune godt for besøgstallet, for andre gjorde vejret ingen forskel, og nogle mærkede en lille nedgang. Igen i år har vejret haft indflydelse på, hvor turisterne har søgt hen.

- Vi ligger på niveau med sidste år med cirka 4000 gæster i de to sommermåneder. Sidste år lå vi faktisk lidt lavere end tidligere år, for det gjorde meget, at det var så varmt. Og vi må sige, at vi har haft mange varme dage også i år, siger Anja Schøn, der er museumsvært ved Museum Sønderjylland, som i Tønder omfatter Kunstmuseet, Vandtårnet, samt Kulturhistorisk Museum.

Denne sommer har været mere blandet end sidste år og har budt på både skyer, regn, sol og varme, og derfor har gæsterne været glade for at gå i wellness og badeland, konstaterer salgs- og marketingdirektør Jesper Aalund Olsen fra Enjoy Resorts på Rømø. I juli har et sted mellem 600 og 1000 endagsgæster lagt vejen forbi.

- Vi har haft en god sommer i forhold til sidste år, hvor vi også havde en god sommer. Men i år kan vi sige, at vi har haft en endnu bedre sommer, siger direktøren, som også kan fortælle, at resortet for andet år i træk kan sætte omsætningsrekord for juli måned.