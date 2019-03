Turist-formand kræver kommunens observatør fjernet

Kommunens observatør i Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelse, Daisy Dahl, har videresendt mailkorrespondance mellem bestyrelsesmedlemmerne til kommunalbestyrelsen. Turistforeningens formand taler om tillidsbrud og brud på tavshedspligt. Sagens hovedperson er foreløbigt tavs.

TØNDER: Rømø Tønder-Turistforening og Tønder Kommune er ikke enige om fremtidens kurs for turismeudvikling. Nu rammer det i forvejen belastede samarbejde ind endnu en bump på vejen. I skarpe vendinger kræver formanden for turistforeningen, Martin Iversen, kommunens observatør i bestyrelsen, Daisy Dahl (V), Skærbæk, fjernet. - Vi har været udsat for et alvorligt tillidsbrud. Det er utilstedeligt at videresende intern mailkorrespondance til et større forum. Det vil vi ikke finde os i, siger Martin Iversen.

I bestyrelsen Tønder Kommune har to observatører i Rømø-Tønder Turistforeningens bestyrelse. Ud over Daisy Dahl (V), der sidder i kommunalbestyrelsen, er det tidligere formand for børn- og skoleudvalget, Henrik Mehlsen (S).Af § 5 i turistforeningens vedtægter fremgår bl.a.:



- Kommunen bestemmer selv, hvilke personer og med hvilken funktionsperiode, personen/personerne udpeges. Når observatøren/observatørerne er udpeget, indtræder den/de i det normale bestyrelsesarbejde og skal indkaldes til alle bestyrelsesmøder, hvor den/de har taleret, men ikke stemmeret. Observatøren/observatørerne referer direkte og kun til Tønder Kommune og har i øvrigt tavshedspligt svarende til, hvad der gælder for bestyrelsesmedlemmer.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Find en ny Han henviser til, at Daisy Dahl i den forløbne uge videresendte mailkorrespondance mellem bestyrelsesmedlemmerne til politikerne i byrådssalen. Venstre-politikeren videresendte mailene, som Martin Iversen betegner som interne, med følgende besked: - Da jeg sidder som observatør for Rømø-Tønder Turistforening, synes jeg nedenstående mailkorrespondance er væsentlig information at videresende. Den skal læses nedefra og op: Af mailkorrespondancen fremgår blandt andet, at foreningens næstformand, Iver Gram, Møgeltønder, tager afstand fra den øvrige bestyrelses ultimative krav om ikke at indgå i et destinationssamarbejde med Esbjerg og Fanø kommuner. Daisy Dahls aktion har fået Martin Iversen op i det røde felt - og til tastaturet. I en mail til hele kommunalbestyrelsen, som JydskeVestkysten er i besiddelse af, kræver han både Daisy Dahls tilbagetrækning og vægrer sig mod, at turistforeningen bliver del af det, som han kalder en politisk dagsorden. Martin Iversen skriver blandt andet: - Vi er sat i verden til at støtte vores medlemmer og for at markedsføre, brande og udføre turistinformation m.m. i Tønder Kommune. Nu presser man på med skjulte dagsordener og læk af intern kommunikation, således at vi mister vores integritet og fremstår som uenige og amatøragtige. Det vil vi ikke finde os i, og vi må på det kraftigste kræve, at dette stopper nu. - Samtidig må jeg bede borgmester og kommunalbestyrelsen om at finde en ny politisk observatør som har reelle hensigter og som kan forstå sin rolle som politisk observatør i Rømø Tønder Turistforening. Borgmester Henrik Frandsen, der er blandt de 31 modtagere af formandens mail, siger i en kommentar, at han ikke agter at følge Martin Iversens opfordring.

Skjult dagsorden De "skjulte dagsordener", der henvises til, er ifølge Martin Iversen forsøget fra "stærke politiske kræfter" på, at tvinge turistforeningen ind i et destinationssamarbejde med Fanø og Esbjerg. Det samarbejde siger et flertal i turistforeningens bestyrelse fra overfor. I sidste uge, dagen efter Daisy Dahls mail, besluttede økonomiudvalget i Tønder Kommune at fortsætte bestræbelserne om at indgå i et formaliseret samarbejde med Esbjerg og Fanø. Det skulle ske sideløbende med at indlede en dialog med blandt andre erhvervslivet, for at rydde bekymringer af vejen.

Ingen kommentar JydskeVestkysten har været i kontakt med Daisy Dahl. Hun ønsker på nuværende tidspunkt ikke at udtale sig til en opståede situation og turistforeningens krav om hendes afgang. - Det har jeg ikke lyst til at kommentere lige nu, lød hendes melding.

Observatørens rolle Martin Iversen påpeger i sin skrivelse til den samlede kommunalbestyrelse, hvordan han ser en observatørs rolle, herunder tavspligt om interne forhold og drøftelser. - En observatør skal reagere, hvis der er bekymrende adfærd i bestyrelsen, hvis man for eksempel misbruger midler eller ikke overholder kontraktaftaler. Men det er utilstedeligt at videresende mails vedrørende en intern snak, der handler om, hvor ultimativt vi skal fare frem i en given situation. Turistformanden er på det rene med, at foreningen ikke kan stille krav om Daisy Dahls tilbagetrækning. - Vi kan ikke true med noget. Men hvis det ikke sker, må vi bare erkende, at det bliver lidt mere bøvlet med en åben og fri diskussion i bestyrelsen, siger Martin Iversen.