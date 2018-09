Turist fandt fosfor-granat på Lakolk Strand

Rømø: På Lakolk Strand ved middagstid mandag fandt en turist en fosfor-granat, der var drevet i land. Derfor blev Syd- og Sønderjyllands Politi samt Forsvarets Ammunitionsryddere - også kaldet EOD - tilkaldt for at sprænge granaten i luften.

- Det var ikke en militærgranat, men en lysgranat som kunne bruges til øvelser, redningsaktioner eller lignende. Den bruges til at oplyse et område, hvis det for eksempel er nat, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Mads Leervad Danmark.

Han fortæller, at man ikke ved, hvor granaten stammer fra. Granaten blev sprængt i luften uden dramatik, men der kom en del røgudvikling i forbindelse med sprængningen.

- Fosfor kan selvantænde, hvis den udtørre, derfor er det godt, at man ringer ind, når man finder sådan noget, siger Mads Leervad Danmark.