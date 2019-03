Observatører

Tønder Kommune har to observatører i Rømø-Tønder Turistforeningens bestyrelse. Ud over Daisy Dahl (V), der sidder i kommunalbestyrelsen, er det tidligere formand for børn- og skoleudvalget, Henrik Mehlsen (S).



Baggrunden for at udsende observatører er, at kommunen i år bidrager til turistforeningens arbejde med 3,1 mio. kr.



Tønder Kommune agter at gå i kompagniskab med Fanø og Esbjerg kommuner om et fælles destinationssamarbejde på turismeområdet. Dette samarbejde vægrer turistforeningen sig imod. Bekymringen er, at foreningen mister selvstændighed og indflydelse over sin egen situation og målsætninger.