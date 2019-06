Tungt pengeskab stjålet i Tønder

TØNDER: Der er sent på natten onsdag stjålet et tungt pengeskab fra en virksomhed beliggende Sønderport i Tønder.

Leder af politiets lokale efterforskning i område syd, Jens Peter Rudbeck, oplyser, at en eller flere ukendte gerningsmænd har skaffet sig adgang til bygningen efter at have knust en rude. Sidenhen er man forsvundet med et flere hundrede kilo tungt pengeskab på cirka to meters højde.

Om pengeskabet var tynget på grund af indholdet eller pengeskabets egenvægt, melder historien ikke noget om.

Tyveriet er sket i tidsrummet klokken 04 til 04.50, oplyser Jens Peter Rudbeck.