Tung trafik: Byport i Arrild ændres

Rødt asfalt

I stedet for at etablere en byport med en midterhelle, som er pladskrævende og som findes flere andre steder i kommunen, er der nu lagt op til en ny løsning. Den er baseret på en visuel indsnævring i form af en lav beplantning af bøgepur i begge vejsider samt en hævet flade i rødt asfalt. Prisen for denne udformning holder sig inden for de økonomiske rammer, der blev øremærket til byporten i august.

Målinger fra et tidligere tidspunkt har vist, at der er behov for at gribe ind over for de alt for fartglade bilister ved skolen. De viser, at 57 procent af bilisterne kørte over hastighedsgrænsen, og heraf kører 15 procent hurtigere end 64,4 km/t. En byport med hævet asfalt skal sørge for, at bilisterne sætter farten ned og dermed øger sikkerheden for skoleeleverne.Netop sikringen af skoleveje er et fokusområde i kommunens trafikplan. Her lyder målsætningen frem til 2020, at ingen elev må komme til skade på vej til og fra skole.Udsigten til en hastighedsdæmpende byport var en god nyhed for skolelederen på Arrild Privatskole, Mie Møller, da den første gang blev lanceret efter sommerferien i år. Faktisk er skolepatruljernes arbejde på stedet meget udsat, og til tider farligt, fordi der køres så stærkt på Skærbækvej.

- Det er godt, at der nu sker noget. Det er voldsomt fornuftigt, sagde skolelederen tilbage i august.

Der er i øvrigt lagt op til, at principperne for den nye udformning af byporten ved Skærbækvej vil kunne anvendes ved projektering af eventuelle kommende byporte ved indfaldsveje til Arrild.