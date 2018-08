Tryllekunstner køber konkursbo for en slik

- Vi har virkelig knoklet. Min bror har alene på at slå græs brugt 125 liter benzin til havetraktoren. Det så forfærdeligt ud, fortæller Henning Nielsen, der ser købet af ejendommen med stuehus, et stykke jord og fire ferielejligheder som en investering, den dag folk ikke længere gider se Henning Nielsen trækker kaniner op af den høje hat.

De sidste par måneder har han med den nye bestyrer, Carsten Nielsen - der er bror til tryllekunstneren - brugt på at rydde op, male og slå græs. Ikke mindst haven var ganske forsømt, fortæller Henning Nielsen, der blev landskendt for tre år siden efter sin deltagelse i tv-programmet "Danmark har talent".

ØSTER HØJST/RAVSTED: Den fra tv landskendte tryllekunstner Henning Nielsen har måske begået sit livs bedste tryllekunst. Efter at have stået tom efter en konkurs, har Henning Nielsen erhvervet den tidligere Lundens Bondegårdsferie i udkanten af Øster Højst.

- Det her er en investering. Jeg har tre andre huse i området, som også lejes ud. Og jeg ville netop have noget i lokalområdet, da jeg ikke vil investere i noget, jeg ikke har styr på, siger den 37-årige investor.

- Jeg har altid gerne ville have en lille fiskesø, hvor jeg kunne fange en fisk, hvis det lystede mig. Det her blev så en erstatning for den fiskesø, griner Henning Nielsen, der stadig har travlt med at underholde med sine magiske tricks og fingersnilde. Faktisk har tv-programmet og de efterfølgende mange job land og rige rundt, skæppet ganske fornuftigt i kassen, lader magikeren vide.

Åbent hus

For at markere overtagelsen holder Henning Nielsen åbent hus lørdag i tidsrummet klokken 10 til 17, hvor der vil være mulighed for at købe en vand og en pølse.

Her vil der være rig lejlighed til at bese hele herligheden og de fire ferielejligheder, hvoraf to er indrettet handicapvenligt med lift i loftet, brede kørestolsdøre, elevationssenge og badeværelser med plads til en kørestol.

Lørdag vil der også blive afholdt loppemarked, hvor der sælges ud af det gamle inventar ligesom et par kræmmere opsætter deres boder under arrangementet.

Henning Nielsen har betalt 695.000 kroner for hele konkursboet.