Trusler: Politiet ransagede bopæl efter mand var lagt i håndjern

Efter en mand onsdag middag blev anholdt i Toftlund for at true en kvinde på livet over Facebook, blev hans bopæl ransaget i jagten på skydevåben. Det førte dog ikke til fund af skydevåben.

TOFTLUND/ØLGOD: I en opsigtsvækkende men udramatisk politiaktion onsdag middag på Ahornvej i Toftlund blev en mand anholdt for på Facebook at have truet en kvinde i Ølgod med, at han havde adgang til et skydevåben.

Manden blev anholdt og lagt i håndjern, men en efterfølgende ransagning på mandens bopæl afslørede dog ikke skydevåben, oplyser politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands Politis Områdecenter Syd, Thomas Berg.

- Så han blev løsladt igen onsdag eftermiddag, siger Thomas Berg.

Politikommissæren oplyser, at anmeldelsen om, at manden havde truet kvinden med, at han var i besiddelse af et skydevåben, blev indgivet onsdag morgen. Og da der var trusler, hvor der indgik skydevåben, tog ordensmagten ingen chancer og sendte en række patruljevogne og et større antal betjente til Toftlund, hvor manden altså blev anholdt i en udramatisk politiaktion.

- Alt foregik stille og roligt, siger Thomas Berg.

Straframmen for at være i besiddelse af et våben går fra to til otte år, oplyser politikommissæren.

Folketinget vedtog i 2017 en lov, der fordoblede minimumsstraffen fra et til to år for ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder. Det er en særligt skærpende omstændighed, når der er tale om skydevåben og sprængstoffer.

Selv om der ikke blev fundet våben, så har vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann, tidligere forklaret, at sagen stadig drejer sig om trusler.

Det er stadig en gåde, hvad der fik manden til at true kvinden over Facebook, ligesom de tos indbyrdes forhold ikke er oplyst af politiet.