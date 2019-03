Truede sig til Jaguar med hobbykniv: Rømø-røver skal to år bag tremmer

Sagen

Onsdag den 6. juni ved 17-tiden sidste år sneg den 27-årige Mads Nielsen sig gennem en ulåst terrassedør ind i en ferielejlighed på Enjoy Resorts på Rømø. Han ville have fat i nøglen til en sort Jaguar, der stod parkeret ved lejligheden.Baggrunden var angiveligt, at han havde narkogæld, og at bagmænd havde fremsat massive trusler om at stikke ham med kniv eller smadre hans knæ med en kølle. Ved at aflevere luksusbilen skulle gælden være ude af verden.



Et dansk ægtepar, der var på et kort ferieophold, overraskede den knivbevæbnede mand. Han truede parret med en hobbykniv til at udlevere bilnøglen.



Herefter kørte han fra Rømø mod fastlandet, men blev kort tid efter stoppet og anholdt af politiet i Råhede Enge syd for Ribe.



Dagen efter blev han fremstillet i et lukket grundlovsforhør og varetægtsfængslet.



Den 18. december blev han af et nævningeting ved byretten i Sønderborg idømt to års fængsel. Det er den dom, som landsretten nu har stadfæstet.