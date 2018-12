Trods vinterpause: TMT-spiller træner fem gange om ugen

TM Tønders venstrefløj, Jesper Redlefsen, holder som resten af 1.-divisionsholdet vinterpause. Men pausen bruges ikke på at spise sig fed - den står på jævnlig træning, masser af rugbrød og gerne to liter minimælk hver dag.

- Der ryger let op til to liter hver dag, konstaterer den 20-årige spiller, der i august startede i lære som kontorassistent hos PTI i Nørre Sejerslev.

Siden har spillerne haft fri - og det samme har venstrefløjen Jesper Redlefsen. Men fri og fri er nu så meget sagt. For Redlefsen læner sig ikke tilbage og nyder julens mange glæder. Han bryder sig ikke om snaps og chokolade, mens en enkelt øl godt kan klemmes ned. Til gengæld er han glad for sild, rugbrød og minimælk - det sidste i store mængder.

- Det er fantastisk, at de vil bruge så meget tid på at støtte os.

Mens hverdagene i løbet af året er tæt pakket med arbejde og træning, så er juledagene pakket med hygge, afslapning - og mere træning. For når det kommer til stykket, så kan den 190 centimeter høje spiller ikke finde ro til at ligge på den lade side. Godt nok har han som så mange andre været influenzaramt - ovenikøbet den 24. december - men de andre dage har han trænet fysisk i fitnesscenter. Ved siden af den fysiske træning, løber han jævnligt en løbetur med indlagt intervaltræning.

I løbet af en normal arbejdsuge møder den unge spiller hver dag på arbejdet klokken 7.30. Der er til gengæld stor variation i, hvornår han får fri. Det hele afhænger af træningspassene med de andre TMT-spillere. Om tirsdagen trænes der for eksempel to gange - første gang først på eftermiddagen. I alt bliver det til fem træninger om ugen - hertil skal lægges kampene, der for tiden afvikles i weekenderne.

Jagt og fiskeri

Til hver kamp kæmper Jesper Redlefsen om pladsen med TMT-førstevalget: Lasse Nikolajsen. Men håbet på længere sigt er, at formen og skarpheden bevirker, at han kan få mere spilletid, men Redlefsen erkender, at man ikke kommer sovende til succes.

- Jeg vil gerne præstere bedre, så jeg kan få mere spilletid. Som spiller er man forpligtet til at yde sit bedste, siger Redlefsen som sammen med to andre fungerer som træner for den nye generation af - måske kommende - TMT-spillere. Således er han næsten hver dag at finde i Tønder Sport og Fritidscenter - enten som spiller, til træning eller som træner for TMT Ungdoms U10 drengespillere.

Når den 20-årige spiller en sjælden gang ikke er fysisk aktiv med en håndbold slapper han gerne af med en fisketur sammen med sin far, Frank, eller på jagt - han har haft jagttegn siden han blev 16 år.

- Når jeg er i naturen kobler jeg af og får tømt hovedet, siger Jesper Redlefsen, der en sjælden gang kan finde på at tænde fjernsynet - men kun når flimmeren byder på fodbold eller håndbold, naturligvis.

TMT - og måske Jesper Redlefsen - spiller næste kamp ude mod Ajax København den 12. januar.