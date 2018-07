Regnen har ladet vente på sig i mange uger - men lørdag kom den på et meget ubelejligt tidspunkt for festivalen "Danmark Dejligst" i Brøns. Alligevel er der fra arrangørens side stor tilfredshed med fremmødet - trods lyn og torden.

Det tørrer dog ikke smilet af arrangørernes ansigter, for fremmødet var stort - og spørger man formand Flemming Petersen, så har Danmark Dejligst BRF al mulig grund til at være tilfredse og glade - trods vejrets utidige indblanden. Festivalen er nemlig kulminationen på lang tids arbejde.

- Jeg vil i det hele taget sige, at vejret ikke ødelagde det hele for os. Man kan ikke vende vejret, men man kan prøve at få det bedste ud af det. Og det synes jeg absolut vi gjorde.

Uvejr gav problemer

Uvejret kom før de største navne på plakaten, blandt andre Zididada, Bro og Rasmus Nøhr - og det betød, at arrangørerne måtte lave et par større ændringer for at få alt til at lykkes, fortæller Flemming Petersen.

- Vejret betød, at vi måtte gøre det, vi hader mest som arrangører - nemlig at ændre på planerne, siger han. Mere konkret skyldtes ændringerne et større teknisk nedbrud:

- Vi fik et stort nedbrud på Store Scene, og måtte derfor flytte de største navne over på den lille scene i stedet. Det skyldtes, at et lynnedslag ødelagde en stor forstærker. Og som det er med den slags grej, så er det ikke noget, man lige henter ude i byen og kan erstatte med det samme - den nærmeste af den her slags forstærkere var i Aarhus, så vi måtte improvisere.

Alt i alt endte det sådan, at Zididada og Bro begge kom i gang lidt senere end planlagt, og at Rasmus Nøhrs band vendte om, så Nøhr selv spillede solo. Det tog dog ikke brodden af festen, mener Flemming Petersen.