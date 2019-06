Trods tørke: Toftlund-fabrik tjener 116,5 millioner kroner på tørre kartofler

Selv om sommeren 2018 var lang, hed og knastør, så har kartoffelmelsfabrikken i Toftlund landet et ganske tilfredsstillende regnskab med et trecifret millionoverskud.

- Det gennemsnitlige stivelsesudbytte per hektar hos avlerne blev således lavere end sidste år, og det samme gælder fabrikkens samlede produktion, fortalte Peter C. Petersen.

Peter C. Petersen, fmd. for AKS og KMC

Det er stadig et mål om, at vores andelshavere får så gode betingelser som muligt for at sikre en stabil indtjening. Det skal også være økonomisk attraktivt at levere kartofler til AKS.

- Men da sommerens tørke også ramte produktionen hos vores europæiske kolleger, steg prisen på kartoffelmel på verdensmarkedet. Det bidrog til at kompensere for den lavere produktion, fortalte formanden, der betegnede årets resultat på 116,5 millioner kroner som "meget tilfredsstillende".

Men som bekendt er intet så slemt, at det ikke er godt for noget. Således også hos kartoffelavlerne, for i resten af Europa var situationen mindst lige så slem.

Investerer løbende

Peter C. Petersen, der også er formand for Kartoffelmelscentralen, KMC, er godt klar over, at både priser og efterspørgsel på verdensmarkedet hurtigt kan ændre sig:

- Derfor fortsætter vi med at investere i optimeringer af anlægget, og vi fastholder vores fokus på øget konsolidering af AKS.

Bestyrelsen har besluttet at afsætte 12 millioner kroner til henlæggelser på driftsfonden, og samtidig er der planlagt investeringer for 12 millioner kroner i det kommende år.

- Det er stadig et mål om, at vores andelshavere får så gode betingelser som muligt for at sikre en stabil indtjening. Det skal også være økonomisk attraktivt at levere kartofler til AKS, hvis der kommer en periode med mindre gode priser på vores produkter, sagde Peter C. Petersen.

Valget til bestyrelsen gav genvalg til Peter C. Petersen. Peter Thyssen havde efter 15 år i bestyrelsen meddelt, at han ikke ønskede genvalg. Den nye mand i bestyrelsen blev Bjarne Madsen, Toftlund.