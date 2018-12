ARRILD: Trods lørdag eftermiddags massive regn var de frivillige brandfolks indsats påkrævet ved en mindre brand i Arrild.

Herfra lød meldingen klokken 14.42 at der var udbrudt brand i en lagerbygning på Slotsvej i det centrale Arrild.

Da Toftlund Frivillige Brandværn nåede frem til adressen, var der dog også røgudvikling i en større garage, der bruges blandt andet til opmagasinering. Imidlertid blev brandfolkene mødte af en lukket port, så efter at have banet sig vej gennem et vindue på bygningens bagside, viste det sig hurtigt, at ilden var begrænset til en kompressor, der angiveligt er kortsluttet.

- Vi trak den ud på gårdspladsen, og vi brugte ikke en dråbe vand til slukningen, forlyder det fra indsatsleder ved Brand & Redning Sønderjylland, Per Frandsen.

Regnen og at kompressoren var delvist udbrændt bevirkede, at slukning var overflødig. En frivillig brandmand oplyser dog, at slukningen på betongulvet krævede 10 liter vand.

Få minutter senere kunne brandfolkene kører hjem igen.