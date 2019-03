Trods massiv modstand: Store sommerhuse er på vej på Rømø

Det er på denne grønne mark nord for det nuværende Kromose-område, at de kommende store sommerhuse skal opføres. I baggrunden kan man skimte Rømø kirke og Havnebyvej. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

En ny lokalplan åbner for etablering af ni store sommerhuse på op til 250 kvadratmeter i Kromose-området på Rømø. Lokalplanen står til at blive godkendt trods massive indsigelser og protest-underskrifter.

RØMØ: De omkring 1600 sommerhuse på Rømø har med få undtagelser en ting tilfælles: De byder maksimalt på op til 150 kvadratmeter boligareal. Men det bliver der nu efter alt at dømme lavet om på. Trods massive protester fra både øens beboere og flere sommerhusejere, åbner Tønder Kommune nu for, at der kan etableres op til ni sommerhuse på op til 250 kvadratmeter i et nyudlagt byggeområde ved navn "Kromose 2" med en placering øst for Rømø Kirke. De ni store sommerhuse er udset til at ligge i en klynge på i alt 13 huse, hvoraf de fire efter endt hørings- og indsigelsesperiode maksimalt må være på 150 kvadratmeter. Oprindelig var også disse fire udset til at blive på op til 250 kvadratmeter. - Der er gode erfaringer med store sommerhuse op langs vestkysten. De er med til at forlænge sæsonen. Jeg er overbevist om, at der kommer en stadig større efterspørgsel efter store huse som disse, lyder begrundelsen fra formanden for teknik- og miljøudvalget, Bo Jessen, til at sige ja til den tilpassede lokalplan. Bo Jessen (V) har tidligere påpeget, at blandt andet familier efterspørger de store huse, fordi man kan samle flere generationer under ét tag,

Foto: sm Det er inden for markerede hvide felt vest for Havnebyvej og nord for sommerhus-området Kromose, at den kommende klynge med i alt 13 sommerhuse skal etableres. Lokalplanen, der åbner for projektet, forventes at komme til endelig behandling og godkendelse i byrådssalen på torsdag. De planlagte sommerhuse placeres på grunde på 2500 kvadratmeter. Skitse: Tønder Kommune

Siden 2016 Planen om de store sommerhuse har været i spil siden 2016, men først i efteråret 2018 var planlægningen hos ejeren af området så langt fremme, at et udkast til en lokalplan, der åbnede for de 13 store huse, kunne sendes i høring. Reaktionerne og indsigelserne var voldsomme. Der blev indsendt i alt 15 høringssvar, hvoraf 13 var fra stærkt kritiske beboere og foreninger på Rømø. Én indsigelse indholdt en skrivelse med 72 protestunderskrifter. Blandt de kritiske røster var også Rømøforeningen, der med formand Kim Wittrup som underskriver blandt andet pegede på følgende: - Vi mener kort sagt, at kæmpesommerhuse vil være mere til skade end til gavn. Måske bortset fra nogle få ejendomsinvestorer. Og det er vel ej heller uden grund, at samtlige grundejerforeninger på Rømø har protesteret mod kæmpesommerhuse i deres område. Indsigelsen fra en lokal husejer, der har udsigt til at blive nabo til de store sommerhuse, skriver følgende: - Vi er bange for at det idylliske og harmoniske Kromose-område vil blive "skævvredet" idet den påtænkte bebyggelse i område Kromose-2 ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse og det naturlige kuperede terræn. Huse på 250 kvadratmeter vil typisk blive efterspurgt at større grupper som let kommer til at virke dominerende i færdslen og i naturen.

Fire taget ud Selv om de mange indsigelser altså ikke stopper projektet, så har de ifølge Bo Jessen dog ført til en tilpasning, så fire ud af de 13 planlagte sommerhuse som nævnt ikke må overskride standardstørrelsen på op 150 kvadratmeter. - Vi glæder os over, at det gennem dialog med projektejeren er lykkes at tilgodese såvel udviklingsønskerne samt nogle af bekymringerne i de indsendte høringssvar. Det bliver spændende at følge projektet, siger Bo Jessen. Den endelige vedtagelse af lokalplanen forventes at ske i byrådssalen i kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 28. marts.