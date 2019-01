SKÆRBÆK: Tirsdagens licitation viste, at det planlagte skolebyggeri i Skærbæk bliver 15 millioner kroner dyrere end forventet. Det har sendt projektmagerne i tænkeboks for at finde besparelser, og samtidig skal politikerne sondere viljen og mulighederne for at øge bevillingerne.

Uanset hvad det måtte ende med, er plangrundlaget for at realisere byggeriet lovende på vej igennem det politiske system.

- Det bliver ikke lokalplanen, der kommer til at stå i vejen for byggeriet, vurderer formanden for teknik- og miljøudvalget Bo Jessen (V).

Efter otte ugers offentlig høringsfase har hans udvalg netop behandlet indkomne bemærkninger og indsigelser. Det er primært de kommende naboer til den planlagte skole i boligområdet Kagebøl, der ikke er synderligt begejstrede for udsigten til at få øget trafik og støj omkring sig. Fem høringssvar er indsendt. De har ifølge Bo Jessen givet anledning til mindre tilpasninger af lokalplanforslaget. Endvidere er der lagt op til, at naboerne vil blive taget med på råd omkring udformning af vejadgang til skolen samt beplantning og andre mulige støjdæmpende foranstaltninger.