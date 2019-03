Trods indsigelser: Bevaringsværdig hus rives ned

Nedrivningstilladelsen er givet af politikerne i teknik- og miljøudvalget, der fulgte indstillingen fra forvaltningen. Den har besigtiget ejendommen og konstateret, at der ikke er grundlag for at genopbygge den.

Til salg

Da der udbrød brand i november, var huset netop blevet udbudt til salg. Der var ingen hjemme i brandnatten.

Når teknik- og miljøudvalget trods indsigelser fra både kulturmiljørådet "Foreningen by og land Vestslesvig" siger ja til at jævne huset med jorden, skyldes det, at det modsatte kunne blive en dyr affære for kommunen. Nedlægges der forbud mod nedrivning, gælder det, at forbuddet højst er gældende for et år. Derefter skal der vedtages en lokalplan, med bestemmelse om, at bebyggelsen ikke må nedrives.

- I sådan en situation kan husets ejer forlange, at kommunen overtager ejendommen mod erstatning, forklarer teknik- og miljøudvalgets formand Bo Jessen (V).

Tilsvarende var situationen med det tidligere missionshus i Nr. Løgum, der trods høj bevaringsværdi efter tilladelse fra udvalget vil blive revet ned.

At Tønder Landevej 23 bliver jævnet med jorden, nærmest begrædes af kulturmiljørådets formand.

- Kulturmiljørådet for Sønderjylland kan kun på det kraftigste beklage, hvis der gives nedrivningstilladelse til ejendommen, skriver Elsemarie Dam-Jensen i sin indsigelse.