Trods fritagelse: Kommunen spammer Ina med digital post

Ina Wind Paulsen har på nær 10 dage i sommer været for fritaget for digital post i hele sit liv. Alligevel fortsætter Tønder Kommune med at sende mødeindkaldelser, mødereferater og partshøringer digitalt.

TØNDER/HØJER: Ina Wind Paulsen fra Højer har stort set hele sit liv været fritaget for at modtage digital post. Hun har flere diagnoser og er desuden stærkt tal- og ordblind. Så hvis hun skal have bare en lille chance for at forstå de mange beskeder fra Tønder Kommune, skal hun have det tilsendt i brevform, så kæresten Rasmus Mogensen kan læse brevene op og strege vigtige passager under.

De eneste 10 dage, Ina Wind Paulsen ikke har været fritaget for digital post, var i sommer i forbindelse med en såkaldt sanktion fra Tønder Kommune. Her blev hun uretmæssigt fratrukket 10.640 kroner i sin uddannelseshjælp, og i den forbindelse tilmeldte hun sig digital post fra den 29. juni til den 9. juli. Siden har hun igen været fritaget for at få posten digitalt, og i stedet skal Tønder Kommune sende al korrespondance til hende og hendes partsrepræsentant i form af breve.

På trods af fritagelsen for digital post fortsætter Tønder Kommune med at sende mødeindkaldelser, referater, partshøringer og afgørelser på Ina Wind Paulsens digitale konto "Min plan". I perioden fra den 9. juli til den 6. november har hun således modtaget 21 mødeindkaldelser, referater, nye aftaler og aflysninger i form af digital post, oplyser kæresten.