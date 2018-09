Trods forsinkelser: Ny genbrugsplads er klar til januar

Jorden var for blød under Tønders kommende, nye genbrugsplads. Det skabte forsinkelser på næsten et halvt år, men nu er pladsen for alvor ved at tage form. Tønder Forsyning forventer, at pladsen kan åbnes i begyndelsen af 2019.

TØNDER: Arbejdet med at etablere Tønders nye genbrugsplads led en stor forsinkelse, da der skulle graves en del mere end først planlagt af for at få et ordentligt grundlag for den nye plads. Dårlig og blød jord var grunden - og havde man ikke sat det store gravearbejde i gang, så ville det øverste jordlag kunne give risiko for sætningsskader i det færdige byggeri.

Åbner til januar

Gravearbejdet trak ud, men resten af byggeriet ser ud til at gå planmæssigt. Når den 20.000 kvadratmeter store plads står færdig, er den samtidigt også den største af de fem genbrugspladser, som Tønder Forsyning råder over. Lige nu er planen, at man kan køre ind på den nye genbrugsplads i januar 2019:

- Vi regner med, at pladsen er ryddet for håndværkere ved juletid, og så åbner vi i januar. Folk har altid meget at køre på genbrugspladsen i julen, så vi venter lige til januar med at flytte, da vi er nødt til at lukke i et par dage for at gøre det, forklarer han.

Den nye genbrugsplads rummer en del ændringer, som skal komme brugerne til gode. Først og fremmest bliver det nu muligt at aflevere haveaffald døgnet rundt - og så sker det på et separat sted, hvilket skal give mindre kø:

- Den store ændring fra den gamle til den nye plads er, at man kan komme med haveaffald hele døgnet. Det vil blive en stor fordel for os gennem foråret, for så snart vejret er til at gå i haven, så er det vel en 80-90 procent af alle, der har haveaffald med. Den slags skaber selvsagt stor trafik, og den kan vi nu lede udenom resten af genbrugspladsen, forklarer Kjeld Rasmussen.

Tønders nuværende genbrugsplads modtager cirka 47 procent af alle besøgene på genbrugspladserne i Tønder Kommune om året - cirka 90.000 i alt. Det er den trafik, man blandt andet håber at kunne give bedre forhold på den kommende genbrugsplads, der i øvrigt ligger et stenkast fra den eksisterende.