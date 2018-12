Trods alvorlig sygdom: Nu har Eva gået langs hele vestkysten

Efter at have fået indopereret en stimulator for at forhindre voldsomme kramper begyndte Eva Yde fra Herrup at gå lange ture. Tirsdag gik hun sidste etape langs vestkysten fra Hjerpsted til Siltoft.

Halvandet år efter fik hun stillet diagnosen generaliseret dystoni. Generaliseret dystoni betyder, at musklerne ikke får de rigtige signaler fra hjernen, og derfor fik hun ufrivillige bevægelser og voldsomme krampeanfald, der kunne vare i mere end to timer, forklarer hun. Desuden var kroppen i en permanent spastisk tilstand.

Men for ti år siden lå det ikke i kortene , at hun skulle være i stand til sådan en lang gåtur. Dengang blev hun nemlig ramt af en tumor på sin rygmarv. Efterfølgende blev hun opereret, og selvom operationen gik planmæssigt, var noget ikke helt, som det skulle være.

Dystoni er betegnelsen for ufrivillige spændinger (spasmer) i vore muskler, hvilket kan resultere i abnorme bevægelser og stillinger af kropsdele eller lemmer. Ordet dystoni betyder egentlig forkert (=dys) spænding. Dystonisymptomerne udløses af funktionsændringer i det centrale nervesystem.Dystone spasmer kan ramme muskler lokalt i et kropsområde, såsom muskler omkring øjnene, i halsen og nakken, i en arm eller et ben eller muskler i en større region, såsom hals, arme eller hele kroppen. Kilde: Dansk Dystoniforening

Besteg Mount Errigal

Bag et tyndt lag hud på hendes højre kraveben stikker det klare bevis ud. Løsningen - et batteri indopereret under huden - som leverer strøm til to elektroder, der er indopereret i hjernen, og som har formindsket symptomerne på Eva Ydes voldsomme krampeanfald.

- Jeg havde et dårligt liv. Men det blev dog forbedret 50 procent med operationen, fortæller hun.

Strømmen gav hende mod på livet igen, og da hun var ved at komme ovenpå efter operationen, besluttede hun sig for at gå en 100 kilometer lang tur i Irland - og bestige øens højeste bjerg - 744 meter høje Mount Errigal.

- Jeg trængte bare til at gå, konstaterer hun.