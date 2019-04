Trods 20 håndværkere: Madlejr-renovering slået to måneder tilbage

På trods af en snes effektive håndværkeres indsats, så har småproblemer udskudt færdiggørelsen af renoveringen af den tyske præstegård i to måneder. Blandt andet har et væltet hjørne og nyt fyr voldt problemer. Arbejdet ventes nu færdigt til november.

HØJER: Den omfattende renovering af den gamle marskgård ved Torvet i Højer er cirka nået halvvejs, og arbejdet skrider langsomt - men sikkert fremad. Men de 15-20 håndværkere, der dagligt har deres gang på byggepladsen, har været udfordret af mere end vejr og vind. Selv om det er en kendsgerning, at gamle bygninger altid gemmer på ubehagelige overraskelser, så har de været til at overse på Arlas kommende madlejr i Højer. Men der har naturligvis været uforudsete ting, fortæller Connie Hviid, Real Dania, der er restaureringsarkitekt og projektleder på det omfattende renoveringsarbejde. Blandt andet væltede et hjørne af den bygning, der betegnes som villaen, der er fra 1906. Ironisk nok væltede hjørnet under et forsøg på at stabilisere det svage fundament. - Det var en streg i regningen, konstaterer Connie Hviid og tilføjer, at også et nyt fyr med volumenrige varmtvandsbeholdere har givet panderynker. Således måtte man for at få plads til fyret, og ikke mindst de mange rør, grave et 40 centimeter dybt og cirka en kvadratmeter stort hul i kælderen, der har tøndehvælvinger i loftet. - Det eneste, der var at gøre, var at grave et hul, konstaterer projektlederen.

Arla Fondens Madlejr Det er Realdania By & Byg, der har købt bygningerne, og står for at renovere dem, hvorefter bygningerne stilles til rådighed for Tønder Kommune og Arla Fonden.Efter endt restaurering skal det fredede stuehus og de to nærliggende bygninger - en villa fra 1906 og en lade fra 1700-tallet - danne ramme om madlejrskolen. Arla Fonden driver i forvejen en madlejr på Helnæs på Fyn. I dag får 60 procent af ansøgerne afslag på et ophold på madlejr. Det tal ventes nedbragt, når madlejren i Højer åbner.

Foto: Ulrik Pedersen TMI/Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Ini Torsdag var der rundvisning på marskgården for 25 interesserede fra hele landet. De blev vist rundt af projektleder Connie Hviid fra Realdania By & Byg. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet

Vand i kælderen Nu står fyret så i fem centimeter vand, og en pumpe forsøger at holde kælderen vandfri. - Vi kan ikke rigtig forstå, om det er grundvand eller overfladevand. Der er ikke tradition for vand i kældrene i Højer, siger restaureringsarkitekten og viser ned i den lavtloftede kælder med autentiske stenfliser på gulvet. Da JydskeVestkysten var på besøg på byggepladsen i slutningen af oktober, var fløjen ud mod Torvet lagt under et stort presenningtag, mens stråtaget blev udskiftet. Nu er taget færdigt, og det samme er tagene på de to øvrige bygninger. Sjovt nok har hver bygning hver sin tagbeklædning - som det oprindeligt var tilfældet. Mens stuehuset har fået stråtag, så har laden, hvor de to madlejr-køkkener skal være, fået et sortmalet bliktag, og villaen har dybblå - næsten sorte - tagsten. - Tagstenene er fuldstændig som de originale - bare fem millimeter kortere, siger Connie Hviid og tilføjer, at de nu udskiftede tagsten var de originale og altså over 110 år gamle: - Tagstenene har gjort det mere end godt. Men taget var også fuldstændig færdigt.

Foto: Ulrik Pedersen TMI/Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Ini Stuehuset set fra villaen. Det omfattende renoveringsarbejde skrider - næsten - planmæssigt fremad. Arbejdet ventes nu færdigt til november. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet

Gammel limfarve I villaen er Erik Jørgensen ved at male udsmykningen i lofterne op med en smal pensel. Malermesteren fra Augustenborg fortæller, at han har fundet mønsteret under den gamle maling. - Man kunne ane mønstret gennem de gamle limfarver, siger Erik Jørgensen, der holder de nye streger i de oprindelige farver - let brun og lysegrågrøn. Mens man arbejder på finishen i lofterne i villaen fra 1906, så er arbejdet stadig i den grove ende i laden, hvor murerne fra Knud Weiland er ved at lægge sten på sten og sprøjte puds på væggene. Det er stadig ganske ufatteligt, at her skal ligge to fuldt funktionsdygtige skolekøkkener om mindre end et halvt år.

Malermester Erik Jørgensen fra Augustenborg har fundet de gamle mønstre og farver i loftet under den gamle limfarve. Nu restaurerer han farver og mønstre i villaen. Foto: Martin Franciere

Murerfirmaet Knud Weiland har for tiden fire mand gående på byggepladsen i Højer. Det er endnu svært at forestille sig, at her om seks måneder skal stå to fuldt funktionsdygtige skoekøkkener i ladebygningen fra 1700-tallet. Foto: Martin Franciere

Fyret og de mange rør gjorde det ikke muligt at placere det i den lavtloftede kælder. Så man blev simpelthen nødt til at grave et hul for at få plads til det. Som man kan se, trænger der vand ind i bunden af hullet, så nu er der installeret en pumpe for at holde vandstanden nede. Foto: Martin Franciere

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Sådan så det ud i efteråret, da direktøren for Arla Fondens Madlejr, Sanne Vinther, viste rundt. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Ulrik Pedersen TMI/Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Ini ...og sådan ser der ud på samme sted i dag. Gulvet er isoleret, støbt og strøer lagt ud. Om kort tid skal der lægges et nyt trægulv. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet

Her i laden skal der stå et skolekøkken om seks måneder. Foto: Martin Franciere

Realdania By & Bygs projektleder i Højer, Connie Hviid. Foto: Martin Franciere

Der er naturligvis ingen termoruder i stuehuset i Højergaard. Til gengæld er der nye fortsatsvinduer, der har fået hævet bundrammen, i hele huset. Fortsatsvinduer isolerer mindst lige så godt som termoruder, fortæller Realdanias Connie Hviid. Foto: Martin Franciere

De nye lofter i stuehuset er malet med en gammel teknik, så det ligner ægte træsorter - men det er det ikke. Det er fyrretræ. Foto: Martin Franciere

Realdanias Connie Hviid i stuehuset. Enkelte steder har man beholdt de originale farver i lofterne. Foto: Martin Franciere

Foto: Ulrik Pedersen TMI/Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Ini Torsdagens besøgende blev vist rundt i de forskellige dele af Højergaard. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet

Foto: Ulrik Pedersen TMI/Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Ini Gulvet i stuehuset er snart klar til at blive lagt. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet