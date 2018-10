- Havørnen har ingen naturlige fjender. En tysk undersøgelse viser, at hyppigste dødsårsag for havørne er tog, vindmøller og blyhagl, som de har fået i kroppen ved at spise, fortæller naturvejleder Iver Gram, Møgeltønder.

En tysk undersøgelse viser, at hyppigste dødsårsag for havørne er tog, vindmøller og blyhagl, som de har fået i kroppen ved at spise.

Efter at have fået fjernet både vinger og kløer er der ikke meget tilbage af havørnen, der har ligget på marken foran vindmøllen i Skast i flere dage. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Vinger væk

Havørnen i Skast har ligget på marken i flere dage, og den har været udsat for et overgreb. Begge de godt en meter lange vinger er fjernet, og det samme gælder begge kløer. Kløerne er tydeligvis skåret af. Mistanken om, at en lokal trofæjæger havde været på spil, blev dog senere på dagen dagen afkræftet.

Her blev JydskeVestkysten kontaktet af en lokal fugleekspert. Han blev onsdag aften kaldt til Skast af en lokal jæger, der under udkig efter kronvildt havde opdaget den døde ørn ved vindmøller.

- Hovedet manglede og en vinge var hakket af. Den var tydeligvis fløjet ind i vindmøllen. Jeg fjernede vingerne og kløerne, som nu ligger i min fryser. Det var for at sikre dem mod forrådnelse og fordi jeg ved, at blandt andet Tønnisgaard på Rømø er interesseret i delene, fortæller fuglemanden, der ønsker at forblive anonym.

Han kender udmærket reglerne om danekræ og har efterfølgende søgt dispensation hos Miljøstyrelsen.