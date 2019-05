Tre skarpe til Nanna

Hvorfor stiller du op til folketingsvalget?

- Det vigtigste for mig er, at vi få et mere roligt samfund. Jeg er bekymret for den stressepidemi, som vi ser i samfundet i dag. Og så er der brug for at unge i Folketinget, så andre unge kan føle sig repræsenteret. I Sydjyllands Storkreds er der færreste unge opstillet i forhold til i de andre storkredse.

Hvad er valgets vigtigste temaer?

Det er, at vi får sidestillet psykiske og fysiske sygdomme. Brækker du benet, får du hjælp, men knækker psyken, så står du alene. Det forstår jeg ikke. Jeg mener, at det skal være gratis at få psykologhjælp. Så er klimakrisen også vigtig. Det gør mig meget stolt, at der er så mange særligt unge, som kæmper for miljøet. Og så er det vigtigt, at vi får bekæmpet den stigende ulighed, som blandt andet er kommet med indførelsen af kontanthjælpsloftet. Vi ser børn, som ikke kan komme med til fødselsdag eller til sport, fordi deres forældre ikke har råd til at sende dem afsted. Det er afgørende, at vi får afskaffet det loft.

Hvad er dine mærkesager?

- Det vigtigste for mig er et opgør med den stressepidemi, som vi ser i dag. Ikke bare i uddannelsesystemet, men også på arbejdsmarkedet. Jeg synes, at arbejdstiden skal gøres fleksibel, så man kan skrue timerne op og ned på forskellige tidspunkter i livet. For eksempel kan det være, at du som nyuddannet har lyst til at arbejde mere, mens du skal have muligheden for at skrue tiden lidt ned, når du har små børn eller sygdom i familien.