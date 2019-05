Hvorfor stiller du op til folketingsvalget?

- Vi skal vende udviklingen af islams indflydelse i samfundet. Det skal vi gøre nu. Det er der ingen, der har gjort indtil videre, så er der andre, der må gøre det. Jeg startede i politik på grund af den store indflydelse, som islam har fået i samfundet. Det vil jeg gøre noget ved.

Hvad er valgets vigtigste temaer?

- Det vigtigste for mig er at gøre noget ved den indvandring, som vi ser. Og så skal danskerne have mere frihed. Staten skal have mindre magt. Politikerne skal ikke detailstyre, hvordan jeg for eksempel behandler mine patienter. Jeg ved bedst selv, hvad de har brug for. De skal heller ikke bestemme, hvor min datter skal gå til tandlægen henne. Jeg kan også godt selv vurdere, hvor det bedst gøres henne. Så har jeg lidt svært ved at vælge om det tredje punkt skal være landbrug eller klimaet. Landbruget er vigtigt, men jeg må nok sige klimaet. Vi griber det helt forkert an. Det gør ingen forskel om danskerne spiser færre røde bøffer. Vi kan derimod gøre en forskel, hvis vi udvikler billig og effektiv energi, der skåner klimaet og sælger det til dem, der er de helt store klimasyndere - som Brasilien og Kina.

Hvad er dine mærkesager?

- Det er Nye Borgerliges tre ufravigelige krav: Fuldt asylstop. Udlændinge, der begår kriminalitet, skal udvises efter første dom, og så skal de kunne forsørge sig selv, hvis de skal bo i Danmark.