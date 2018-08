Tre pastorater bliver til et

Besparelser i Ribe Stift betyder, at der kommer endnu en sammenlægning af pastorater i området. I sidste uge meldte et nyt storpastorat i Tønder sig på banen, og et andet tager form netop nu.

EMMERLEV: I sidste uge annoncerede pastoraterne i Møgeltønder, Ubjerg og Tønder, at de går sammen om at blive til ét pastorat, mens der også skal udnævnes en ny provst. Det sker som en del af spareplaner i Ribe Stift - og her i området får det også den konsekvens, at et andet storpastorat er på vej. Mere præcist er det sådan, at de syv sogne Emmerlev, Visby, Bredebro, Ballum, Hjerpsted, Randerup og Skast den 1. oktober bliver samlet i et nyt pastorat. I dag er de syv sogne organiseret i tre pastorater, men samles nu til ét. Det betyder blandt andet, at Anne Marie Baun som én af to præster i pastoratet får en lidt anderledes arbejdsuge: - Det bliver logistisk set en udfordring at få det hele til at passe sammen, men jeg ser opgaven som værende den samme. Vi kommer ikke til at se et stort fald i antallet af gudstjenester, bare fordi der kommer et stort pastorat, forklarer hun.

- Flere flytter østpå, og med den måde, som præstestillinger fordeles på, skal vi hvert femte-sjette år justere det efter befolkningstallet. Det betyder kort fortalt, at vi i Ribe Stift skal afgive 2,37 præstestillinger inden år 2021. Biskop Elof Westergaard, Ribe Stift.

Færre sognebørn Sammenlægningerne sker som følge af, at kirken skal tilpasse sig befolkningstallet. Der er en klar tendens til, at befolkningen i det østlige Danmark vokser, mens tallet er faldende i det vestlige. Derfor er det sådan, at Ribe Stift er blevet bedt om at afgive præstestillinger, forklarer biskop Elof Westergaard fra Ribe Stift: - Flere flytter østpå, og med den måde, som præstestillinger fordeles på, skal vi hvert femte-sjette år justere det efter befolkningstallet. Det betyder kort fortalt, at vi i Ribe Stift skal afgive 2,37 præstestillinger inden år 2021, forklarer han.

God opbakning Anne Marie Baun mener, at opbakningen til det nye storpastorat er god, og i Emmerlev glæder de sig til at komme i gang. - Jeg kan ikke tale på alles vegne, men vi fornemmer en god opbakning til det. Kirkeværge Annemette Christensen fra Emmerlev Kirke tilføjer: - Vi er i den grad blevet hørt. Det er ikke sådan, at besparelserne er trykket ned fra oven - vi har i høj grad selv fået lov at byde ind med ideer til, hvordan det hele kan løses, forklarer hun. Spørger man biskoppen, så er det et bevidst valg, at menighedsrådene kommer med på råd: - Ét er jo, at jeg skal komme med de her sparekrav - noget andet er, at vi også skal have den bedst mulige struktur i kirken. Det er afgørende for os alle, at vi har kirker i hele stiftet, for der er stadig et stort bud efter kirken. Det skal man ikke underkende. Og der er kommet mange gode idéer ind - det er der, tilføjer Elof Vestergaard.