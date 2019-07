Tre nye søer anlagt: Skal tiltrække dyreliv og flere mennesker til naturstierne

På sti-ruten langs Rangstrup og Strandelhjørn nær Agerskov er der netop anlagt tre nye søer. Håbet er, at søerne kan tiltrække dyreliv, men også få flere mennesker ud at nyde naturstierne i området, som søerne nu er en del af.

Rangstrup: - Vi har alt slags dyreliv herude. Det handler bare om at komme herud, siger Christian Nielsen.

Der går heller ikke ret lang tid, før de første to rådyr spottes løbe om kap ude på marken.

- Vi har også ræve, mårhunde, masser af fugle herunder rigtig mange svaner og krondyr, fortsætter Christian Nielsen.

Han er formand i Rangstrup Borgerforening, som sammen med en række frivillige i lokalområdet og to lokale landmænd netop har fået etableret tre nye søer langs med naturstierne, der strækker sig fra Rangstrup til Strandelhjørn til Galsted tæt på Agerskov.

- Vi har så flot natur herude, og vand kan være med til at tiltrække endnu flere dyr hertil. Så vi håber på, at både naturstierne, som vi tidligere har anlagt, og nu søerne kan være med til også at få flere folk herud, siger formanden.

Der er søgt om tilladelse hos Tønder Kommune til at anlægge søerne, men det er to lokale landmænd, der frivilligt har lagt jord til søerne. Nu mangler der bare at blive sået græs rundt om dem.

- Det er grundvand, der er i søerne, som er kommet stille og roligt, i og med vi har gravet huller til søerne. Alt jorden, der er blevet tilovers, er spredt omkring søerne, da det ikke er lovligt at fjerne den jord fra stedet, siger Christian Nielsen, der samtidig påpeger, at søerne ikke er forfærdelig dybe, så den overskydende jord har ikke været noget større problem.