- Alle er velkommen. Man kan på mødet både få inspiration og lejlighed til at spørge ind omkring at opnå støtte, fortæller koordinator for LAG Haderslev-Tønder, Solveig Kappel.

LAG står for Lokal Aktions Gruppe. LAG-ordningen er blandt Erhvervsstyrelsen puljer, der kan give tilskud til projekter med det formål at fremme vækst og etablering af nye arbejdspladser i landdistrikter og at styrke rammevilkårene i udpegede landdistrikter, særligt med henblik på at fremme bosætning. Der kan ydes tilskud til projekter inden for blandt andet følgende temaer: - etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder - tomme bygninger - gentænkning af forladte og tomme bygninger - bosætning - smag på Sønderjylland - madoplevelser - den sønderjyske historie i nye oplevelse og fortællinger - naturen i alle former - unge i fart Det er de lokale LAG-bestyrelser, der indstiller projekter til Erhvervsstyrelsen.

Nyt liv

24-årige Søren Gad har opnået tilskud fra den del af LAG-puljenerne, der bakker op omkring projekter, der skaber nyt liv i forladte og tomme bygninger. Søren Gad overtog Bredebro Maskinstation for to år siden, og nu har han investeret i den gamle limtræsfabrik i Bredebro. Dermed er han gået fra at have rådighed over 2500 kvadratmeter til 15.000 kvadratmeter under tag, og sidegevinsten er, at der atter er kommet liv i de markante fabriksbygninger i Bredebro, som ellers har stået tomme i otte-ni år.

- Jeg bruger selv godt to tredjedele af bygningerne, og resten lejer jeg ud, forklarer Søren Gad, der beskæftiger 10 ansatte på maskinstationen.