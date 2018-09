Tre medlemmer af menighedsrådet i Løgumkloster går af

Løgumkloster: Der ventes stor udskiftning i menighedsrådet i Løgumkloster efter det kommende menighedsrådsvalg. Tre af menighedsrådets syv medlemmer går af. Et fjerde medlem er blevet erstattet af en suppleant, efter at medlemmet besluttede sig for at tage til Estland med sin mand for at stå for soldaterhjemmet for de danske soldater, der er på NATO-mission i landet.

Ud over de tre fra menighedsrådet, så forlader kirkeværgen også sin stilling. Derfor er der stor udskiftning på vej i byens menighedsråd, når efterårets valg tirsdag den 13. november er overstået.

- Vi går ikke af på grund af ballade. Det kræver meget tid at sidde i menighedsrådet, og nu har jeg været med i 30 år, så nu synes jeg, at jeg har gjort min borgerpligt, og der kan komme nye til. Jeg har både børn og børnebørn, og dem vil jeg gerne se mere til i fremtiden, siger Britta Larsen, der har været formand for menighedsrådet i Løgumkloster i de sidste seks år og medlem af rådet i de sidste 30 år.

Selvom tre ud af syv medlemmer står til at gå af, så er formanden ikke i tvivl om, at der nok skal komme nogle nye medlemmer ind, der kan fylde menighedsrådet ud.