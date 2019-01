Tre medarbejdere bliver medejere af Retap

AGERSKOV: Flaskevirksomheden Retap, der har hovedsæde i Agerskov, har valgt at gøre tre medarbejdere til medejere af firmaet. Det sker efter, at en af de nu tidligere ejere har valgt at forlade virksomheden.

- Vi vil gerne give nogle af vores nøglemedarbejdere mulighed for at blive medejere, og vi synes det var et godt tidspunkt nu, hvor der alligevel skulle ske nogle omrokeringer. Vi håber, at det vil øge de nye medejeres motivation for at arbejde i virksomheden, men det er også en måde, hvor vi håber at sikre, at de fortsat har lyst til at være en del af den udvikling, som Retap skal igennem, siger Lars Brøndum Petersen, der er administrerende direktør i Retap.

Han håber, at de nye medejere kan fortsætte med til at styrke Retaps position på det europæiske marked.

- Størstedelen af vores omsætning ligger i udlandet. Vi ønsker at styrke især vores europæiske markeder, så vi kommer endnu dybere i dem. Det drejer sig især om Tyskland og Skandinavien, siger han.

De tre nye medejere er salgsdirektør Peter Gemmer Jensen samt driftsdirektør René Meltesen og marketingdirektør Torben Juhl.