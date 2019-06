Tre mænd indstillet til dusør efter heltemodig redningsindsats

BALLUM: Tre mænd er blevet indstillet til en dusør af politiet efter deres heltemodige indsats mandag eftermiddag.

Tre vakse mænd får ros af politiet, efter at de mandag efter alt at dømme var med til at redde en kvinde fra druknedøden i forbindelse med færdselsuheldet på Kystvejen nord for Ballum.

Det oplyser vagtchef Erik Lindholdt fra Syd- og Sønderjyllands Politi overfor Ritzaus Bureau.

- Af ukendte årsager mister manden, der fører bilen, herredømmet, og den ender på hovedet. Manden kan selv komme ud af bilen, men det kan hans hustru ikke, fordi hun er fastklemt, siger Erik Lindholdt ifølge nyhedsbureauet.