BREDEBRO/SØLSTED/MØGELTØNDER: Syd- og Sønderjyllands Politi er på udkig efter tre unge, formentlig udenlandske mænd, som i løbet af torsdag aften tre steder skal have brudt pengekasser op ved forskellige vejboder, lyder det fra politikommissær Jens Peter Rudbeck. Ved vejboder forstås små private udsalg i vejsiden af for eksempel frugt eller æg.

At man har så konkrete spor skyldes et vidne fra Bredebro, som torsdag aften klokken 20.15 kontaktede politiet. Vedkommende havde set tre mænd, der med en boltsaks forsøgte at bryde en pengekasse op på Brogade i Bredebro:

- Da de bliver opdaget af vidnet, stikker de dog af. Vidnet beskriver de tre som værende udenlandske mænd, og de kørte fra stedet i en danskregistreret, grålig Mercedes. Nummerpladen begyndte med CG 81, forklarer han.

Politiet har desuden videoovervågningsbilleder af de tre, som man nu vil efterforske yderligere.

Pengekasser i vejboder er også blevet brudt op ved to andre tilfælde torsdag. Det skete på Ribe Landevej ved Sølsted samt på Møgeltønder Omfartsvej, oplyser Jens Peter Rudbeck.